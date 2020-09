Os signos do zodíaco que formam casais que podem criar muita bagagem emocional

Alguns signos do zodíaco se atraem e se complementam, mas também formam casais que podem passar por momentos difíceis, repletos de mágoas e cicatrizes emocionais difíceis de curar.

Confira quais são:

Áries e Áries

Muita conexão, paixão e entusiasmo, mas apenas nos momentos fáceis. O lado independente do ariano não gosta de se sentir controlado e pode ter dificuldade de se entregar a longo prazo, se autosabotando na primeira oportunidade. Os problemas também são encarados com reações impulsivas, que não levam o sentimento um do outro em consideração e podem render brigas que ferem profundamente.

Leão e Câncer

Com uma união repleta de senso de família e podendo ser cumplices nas mais diversas situações, estes dois signos podem rapidamente assumir que apenas possuem um ao outro. Uma hora ou outra as emoções intensas destes signos tendem a transbordar e eles acabam brigando pelo controle do relacionamento, abrindo espaço para ressentimentos e emoções conflituosas.

Escorpião e Virgem

Uma conexão forte e que é sustentada por grandes experiências espera estes signos, que compartilham objetivos claros. A inteligência e o controle das emoções podem se complementar, mas também tende a bater de frente nos momentos de tensões, o que leva a disputas de poder ou a revoltas que não passam facilmente.

Peixes e Sagitário

O romance entre estes dois signos pode ser muito intenso, já que a imaginação, a entrega e a fantasia formam uma união repleta de química e que não tem tempo a perder. Por se aventurar em tantos sentimentos e com certa distância da realidade, este casal pode entrar em ações autodestrutivas e lidar com os sentimentos um do outro com pouca responsabilidade e maturidade.