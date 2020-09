Os signos que precisam ter muito cuidado com o que falam

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco devem ter uma atenção maior com o que decidem dizer e as palavras que escolhem para se comunicar com as outras pessoas.

Confira:

Áries

Este é um momento que evidência sentimentos e os acontecimentos estressantes podem ser ainda mais complexos. Aproveite esta fase positiva para reconhecer e acessar o que está dentro de você; quando isso acontecer, chegará a hora de falar com honestidade.

Gêmeos

Pessoas estão prestando a atenção em você, mas elas não podem ler a sua mente. É preciso saber que sua voz é importante e deve ser usada a seu favor, para comunicar boas intenções e passar segurança. Quando se sentir desconfortável, prefira respirar fundo e se aproximar de quem faz bem.

Libra

É importante refletir que pensamentos e palavras poderosas podem atrair acontecimentos, seja para o bem ou para o mal. Tente melhorar suas intenções e curar algumas mágoas que ainda podem tirar o seu sono; seja por meio da atenção com você mesmo ou espiritualidade.

Capricórnio

A reflexão antes da ação é primordial e isso vale também para as palavras que você usa para comunicar ou falar sobre outras pessoas. Você sabe que algumas horas irão chegar e que existem pendências para resolver; que tal refletir sobre novas formas de se dedicar a isso?