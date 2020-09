K-pop: Netmarble lança trailer oficial de ‘BTS Universe Story’

A desenvolvedora Netmarble lançou, nesta terça-feira (15), o trailer oficial de BTS Universe Story, o novo jogo social interativo baseado nos astros globais de k-pop.

Disponível no canal do Youtube, o trailer de quase 10 minutos mostra o BTS em formato de live action e o visual dos personagens baseado diretamente no BTS Universe, fornecendo uma prévia da interessante história que se desdobra no jogo.

O trailer revela uma data que parece sugerir a aparição de alguns eventos no jogo, uma troca de uma misteriosa foto dos personagens com o oceano ao fundo, algo sobre o qual os jogadores devem descobrir mais no lançamento.

Como revelado, BTS Universe Story será lançado oficialmente em 24 de setembro. Confira o trailer:

Com informações da Netmarble Corporation

