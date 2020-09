As combinações de signos do zodíaco que possuem uma química perigosa

Algumas combinações de signos do zodíaco possuem muita química, mas também contam com diferenças que podem deixar a relação bem complicada. Confira quais são:

Áries e Peixes

O ariano é motivado e gosta de mostrar sua força, mas o pisciano acaba interessando-o por sua sensibilidade e complexibilidade. As semelhanças são poucas, mas ambos são sonhadores a sua maneira e estão sempre buscando no outro aquilo que não possuem. A química é inegável, mas as chances de entrarem em conflitos e machucarem um ao outro também.

Leão e Libra

Ambos adoram atenção, são inteligentes e sabem como mostrar sua sociabilidade ao mundo. Por isso, encantam um ao outro com atributos semelhantes e acabam enxergando-se como um espelho. Apesar da química aproximá-los, dividir o mesmo palco pode acabar complicando as coisas e levará a disputas pouco saudáveis.

Virgem e Aquário

O virginiano é observador e esforçado para mostrar suas habilidades, enquanto o aquariano busca o mesmo pelo caminho da originalidade e ideias. Além de inspirar um ao outro, estes signos podem se atrair mutuamente. Seu problema começa com a pouca compatibilidade emocional que muitas vezes o impedem de se envolver e se aproximar dos sentimentos um do outro, tornando-se uma conexão delicada.

Gêmeos e Sagitário

O geminiano e o sagitariano amam a aventura e as experiências que a vida pode entregar. Eles se entendem e costumam a ter interesses parecidos em muitos outros aspectos, o que leva seus caminhos a se encontrarem constantemente. Ainda assim, este casal cheio de química pode acabar com dificuldade para dar seguimento a algo mais profundo, já que não abrem mão da própria liberdade e são ótimos em criar obstáculos.