Apple Watch, iOS 14 e iPad: novidades apresentadas pela Apple nesta terça-feira (15)

Como programado, o Apple Event ocorreu nesta terça-feira (15) com transmissão online para todo o mundo. No evento, foram reveladas pela empresa da maça várias novidades tecnológicas. Confira todos os detalhes:

iPad Air

A Apple lançou um iPad Air totalmente novo. Disponível em cinco acabamentos, o modelo apresenta tela de retina líquida com 10,9 polegadas.

Como revelado, o Air traz uma câmera na traseira e um novo sensor Touch ID integrado. Ele chega ainda com o poderoso A14 Bionic.

O modelo (em configurações de 64 GB e 256 GB) estará disponível já no próximo mês, a partir de 599 dólares no mercado americano.

iPad 8: o aparelho repete as características do modelo sétima geração, porém com melhorias na ficha técnica. Ele chega com chip A12 Bionic e custando a partir de 329 dólares (EUA).

Apple Watch Series 6

O novo Apple Watch Series 6 oferece aos usuários mais informações sobre bem-estar. O aparelho começa em 399 dólares (EUA) na versão mais básica.

O sistema watchOS 7 traz configuração familiar, rastreamento de sono, detecção automática de lavagem das mãos, novos tipos de exercícios e a capacidade de organizar e compartilhar mostradores.

Versão básica: Também foi apresentado o novo Watch SE, sendo um modelo mais econômico do aparelho (começa em 279 dólares – EUA). Confira:

Outras novidades

Fitness +: A empresa da maça também revelou o novo Fitness +, que chega no final deste ano. A novidade incorpora de forma inteligente as métricas do Apple Watch para que os usuários visualizem diretamente no iPhone, iPad ou Apple TV.

Novo iOS: Já o novo iOS 14 (com várias novidades) teve a data de lançamento revelada. O update para iPhone chega nesta quarta-feira (16).

Apple One: Por último, a gigante revelou o Apple One, a maneira mais fácil de obter todos os serviços de assinatura da empresa em um plano simples, incluindo Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News +, Apple Fitness + e iCloud.

“Com uma única assinatura, clientes em mais de 100 países e regiões podem desfrutar do serviços favoritos da Apple, incluindo iPhone, iPad, iPod touch, TV e Mac”, completou.

