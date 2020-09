5 modelos de malas de bordo para economizar tempo e dinheiro

"Use apenas uma mala de bordo, pequena, para nunca precisar despachar bagagem. Se você viaja muito, pode economizar até sete dias por ano somente se deixar de despachar sua bagagem toda vez que for viajar." É com essa explanação que o personagem Ryan (George Clooney) do filme "Amor sem escalas" (Up in the Air, 2009) explica a sua colega de trabalho Natalie (Anna Kendrick) a importância de ter uma boa mala de bordo e somente uma.

A cena é quase cômica, mas não podemos negar que mala de bordo é uma parte super importante das viagens aéreas. Poupa tempo no check in e no check out (se você conseguir mantê-la organizada), dá mais segurança (dificilmente arrebenta no meio da viagem) e é um alívio para as suas costas (dependendo da qualidade das rodinhas).

Uma mala para ir a bordo no compartimento do passageiro deve pesar no máximo 10 quilos e ter medidas de 35x25x55 cm (comprimento x largura x altura). Qualquer mala despachada deve ter no máximo 23 quilos. Já a partir da primeira mala despachada a companhia aérea pode cobrar. Dependendo da tarifa ela pode estar incluída no bilhete, senão a tarifa por mala pode ser de R$ 150,00 em vôos domésticos e de até R$ 533,00 em voos internacionais a partir do Brasil. Nem precisamos reforçar que investir numa boa mala certamente irá representar uma grande economia de dinheiro.

Confira algumas das malas de bordo mais vendidas no comércio eletrônico brasileiro e escolha a sua:

1. Kit Duas Malas de Bordo Rígidas 360º Gladiador Cereja – Compre a partir de R$ 399,00







2. Mala Rígida de Fibra 360° Tamanho Bordo Gladiador Azul Marinho – Compre a partir de R$ 209,90







3. Mala de Viagem Popsoda Azul Escuro Pequena Samsonite – Compre a partir de R$ 399,90







4. Mala de Viagem Grande Expansível em Poliéster Ika Action 4 Rodas 360 – Compre a partir de R$ 139,52







5. Mala de bordo transparente Cube Preto Lugg – Compre a partir de R$ 990,90







