Assim como a visão, a audição dos gatos também é um sentido muito especial para os bichanos compreenderem o mundo que os cerca.

Não podemos esquecer que os gatos são também predadores por natureza e a audição privilegiada é fundamental para eles caçarem em ambientes com pouca luminosidade.

Veja 5 fatos sobre a audição dos gatos:

1 – Concha acústica

As orelhas dos gatos tem o formato triangular que cria uma perfeita caixa acústica. Além disso possuem 32 músculos nas orelhas que permitem que elas se movam e busquem a origem dos ruídos

2 – Capacidade auditiva

Os seres humanos têm capacidade auditiva de captar sons até 20 mil hertz. Os gatos chegam a até 65 mil hertz, ou seja, eles conseguem ouvir sons tão agudos que nossos ouvidos não são capazes de captar

3 – Distância

Os gatos conseguem captar sons a uma distância até cinco vezes maior do que os seres humanos

4 – Equilíbrio

As orelhas também representam papel importante no equilíbrio do animal, já que é através de um órgão nos ouvidos dos felinos que o cérebro regula a capacidade do animal de cair sempre em pé

5 – Surdez congênita

Alguns gatos com olhos de duas cores têm um problema genético que gera surdez, geralmente em gatos brancos, chamado heterocromia