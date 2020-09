5 alimentos para incluir em sua dieta para combater a queda de cabelo

A queda de cabelo é um problema que afeta milhões de pessoas, e é mais comum em homens do que em mulheres. Por isso, o portal Nueva Mujer listou cinco alimentos para incluir em sua dieta para acabar com essa condição.

Há várias causas para nós termos esse problema. Estes incluem fatores genéticos, abuso químico e falta de nutrientes no couro cabeludo e genética. A boa notícia é que, como lhe dissemos, seu problema tem uma solução. Você só tem que fazer uma pequena mudança em seus hábitos nutricionais e nunca esquecer os seguintes alimentos.

Alimentos contra a queda de cabelo

Espinafre

Comer espinafre é uma excelente decisão para parar a queda de cabelo. É rico em vitamina C, ferro e betacaroteno, todos importantes para melhorar o crescimento capilar de forma saudável e radiante.

Peixes azuis

Tanto salmão quanto atum e todas as variedades de peixes azuis são uma boa escolha para a saúde do nosso cabelo. Comê-lo pelo menos duas vezes por semana vai parar sua queda em menos tempo do que você pensa.

Farinha de aveia

Todos sabemos a capacidade de aveia para nossa pele, nosso metabolismo e nossa habilidade energética. No entanto, poucos de nós sabem das grandes propriedades que este cereal tem para nossa juba. A nutrição diária da aveia pela manhã e no jantar vai nutrir os fios e acabar com a queda de cabelo.

Ovo

Ovo é um dos melhores alimentos para parar a queda de cabelo. É rico em proteínas que tornam os fios mais fortes e brilhantes. Além disso, seus nutrientes ajudam a reparar folículos danificados. Outra qualidade é que eles evitam a ruptura dos fios ou uma queda excessiva.

Nozes

Nozes são ricas em minerais e aminoácidos. Eles são essenciais para reduzir o enfraquecimento capilar, hidratar, prevenir inflamação dos folículos capilares, aumentar o crescimento e diminuir a queda de cabelo.