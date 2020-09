WhatsApp para Android: atualização beta revela novos recursos

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, neste fim de semana, uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 20.2.200.6.

No update, constam algumas novidades que serão liberadas em breve para os usuários da plataforma, como revelado pelo site WABetaInfo.

Primeiramente, o WhatsApp lançará um novo pacote de adesivos chamado 'Usagyuuun'. Os usuários do sistema iOS também devem receber o mesmo pacote de adesivos, de forma gradativa.

Em segundo, e como já revelado anteriormente, o app de mensagens trabalha para melhorar os papéis de parede do chat.

Por último, como detalhado, a atualização para Android ainda traz correções de bug para a seção de uso de armazenamento.

As três novidades ainda estão em desenvolvimento e serão liberadas em breve para todos os usuários. Confira postagem:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.6: what's new?

• Bug fixes for Storage Usage.

• New Animated Sticker Pack called Usagyuuun.

• New feature "Wallpaper Dimming" under development.https://t.co/zzp2sPxhoc

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 11, 2020