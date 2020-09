Vídeos sobre autismo: como trabalhar estímulos e habilidades nas crianças com o transtorno

O autismo é uma condição de saúde que afeta cerca de 1% da população. Existem diferentes níveis de comprometimento, daí o termo Transtorno do Espectro Autista (TEA), para se referir à condição no geral – há desde pessoas com outras doenças e condições associadas (comorbidades) até aqueles que são independentes e têm vida comum.

Os principais sinais do transtorno costumam aparecer por volta dos 18 meses no bebê e evoluem afetando várias áreas da vida dessa criança, como a comunicação, a sociabilidade, o padrão de brincar e se relacionar. Para ajudar os pais a identificar o distúrbio desde cedo e estabelecer uma comunicação com os filhos, pesquisadores do Ambulatório de Autismo Teamm da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) elaboraram uma série de 20 vídeos que ajudam a estimular habilidades sócio-comunicativas para crianças com autismo.

Leia também: Pai compõe uma música linda para o filho com autismo

O trabalho visa ajudar os pais por meio do ensino a distância, orientando-os quanto a como fazer para que crianças com o transtorno olhem para as pessoas e observem também o que acontece ao redor delas.

“A gente acredita que ao oferecer um repertório para os pais de estimular a criança desde pequena pegando esses sintomas iniciais a gente pode melhorar o prognóstico desses pacientes”, explica Daniela Bordini, psiquiatra da infância e adolescência e coordenadora do Teamm.

Ela explica que os vídeos sobre autismo ensinam o passo a passo aos pais em como instalar o contato visual e a atenção compartilhada, as duas bases principais da sociabilidade. Daniela ressalta que para começar o contato é importante que os pais escolham um ambiente calmo, com pouco barulho, sem estímulos ou brinquedos para que a criança não se distraia com facilidade. Os comportamentos difíceis que as crianças podem apresentar – elas podem querer ir embora, fazer birra, por exemplo – também são abordados em um dos vídeos.

Leia também: Pesquisadores da USP lançam guias sobre autismo e higiene bucal

“A ideia é que as famílias assistam ao vídeo na sequência para que as práticas sejam eficazes”, diz a professora que afirma ter observado bons resultados nas famílias que usaram os ensinamentos dos vídeos, “no sentido de diminuir sintomas e melhorar a cognição desses pacientes que eram graves”.

Os vídeos são parte de uma pesquisa colaborativa com a participação da Unifesp, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Clique aqui para assistir a um dos vídeos da série :

"Programa de orientação familiar para os transtornos do espectro do autismo"

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!