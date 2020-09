Restaurant Week começa nesta terça em São Paulo; veja participantes

View this post on Instagram

Hora do almoço chegou e ainda está na dúvida de onde almoçar ? Olha só uma das opções maravilhosas que separamos e você pode encontrar no @lentrecotedepariscuritiba. 👩🏽‍🍳 Menu do almoço – R$ 46,90 Salada de folhas verdes, tomate cereja e nozes Entrecôte de 150gr com molho secreto acompanhado de batata frita. Creme Caramel – Creme de leite condensado caramelizado, coberto com calda de caramelo OU Tarte Tatin – Torta de maçã, saborizada com canela e cravo, caramelizada sobre massa folhada acompanhada de sorvete de creme. E mais – Como quarta etapa do seu menu, a @Lacta oficial oferece uma deliciosa barra do Lacta Intense 60% original. 📱Para conferir o menu completo é só apontar a câmera do celular para o código da última foto. E agora, com uma opção dessas, você já garantiu sua reserva ? 📍Confira esse e outros participantes no link na bio.