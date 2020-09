PlayStation Store: os jogos mais baixados durante o mês de agosto

A Sony divulgou nesta semana os títulos mais baixados da PlayStation Store (PS Store) do mês de agosto deste ano.

Reprodução

“Com as ligas mundiais recomeçando, a comunidade PlayStation continua a se divertir com as partidas de eFootball PES 2020, o jogo mais baixado da PS Store em agosto”, detalhou.

Reprodução

“Depois temos Batman, em um dos jogos mais populares de sua série, Batman: Arkham Knight”.Fechando o pódio dos games mais baixados temos Call of Duty: Modern Warfare.

Reprodução

Além disso, também foram divulgados outros jogos que fazem parte do top 10 de julho da PlayStation Store em várias categorias.

Reprodução

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: