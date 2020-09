Os signos que podem ter travas no amor essa semana

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco podem passar por travas no amor que tiraram um pouco da sua paciência. Confira quais são:

Áries

Esta pode ser uma semana de conclusões precipitadas e de feridas nos egos que podem trazer conflitos. É importante observar antes de agir e usar a reflexão para fazer coisas que valem a pena. É momento de assumir a tarefa de olhar para as obrigações e relacionamento com mais responsabilidade emocional.

Touro

Momento de ter cuidado com a opinião de terceiras pessoas no amor, especialmente na família. Para os que possuem um relacionamento é momento de olhar para o outro com calma e saber que nem tudo deve ser resolvido de uma vez. A partir da quinta-feira as vibrações melhoram e uma gravidez pode acontecer.

Sagitário

Semana de diferenciar o que é amor e prazer do que é obrigação. O trabalho e amor não devem se misturar, pois as coisas podem se complicar. É momento de pensar antes de tomar decisões e não correr riscos desnecessários. Nem tudo sairá como planejado, por isso a cautela será a melhor estratégia.