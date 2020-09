5 liquidificadores que os consumidores mais gostam

Qual é o melhor liquidificador disponível no mercado que você deveria ter na sua cozinha? Esse aparelho é indispensável, permite preparar desde bebidas mais simples, como sucos e vitaminas, até sopas, bolos, mousses, panquecas e inúmeras outras “receitas de liquidificador”.

E como é possível encontrar no mercado atualmente diversas marcas e modelos, com diferenças significativas de preço, o consumidor pode se sentir perdido na hora de escolher. Para ajudar na escolha do liquidificador que mais se adapta às suas necessidades e orçamento, selecionamos 5 diferentes aparelhos que estão entre os mais vendidos e bem avaliados do site de e-commerce da Amazon Brasil. Confira:

1. Liquidificador Digital Preto/Prata 110v Hamilton Beach



Liquidificador digital Hamilton Beach preta e inox jarra tritan capacidade de 1,4 litros 700w real. Jarra tritan, controles eletrônicos que Facilitam o desempenho, painel digital plano, fácil de usar e limpar. Compre a partir de R$ 394,90.

2. Liquidificador Power Max 1000W Arno Preto



Com 15 velocidades e 1000 W de potência, garantindo resultados incríveis até nos preparos mais duros, como coco e gelo. Copo tamanho família: jarra super robusta com 3,1 litros de total de capacidade, para fazer grandes quantidades. Compre a partir de R$ 249,90.

3. Liquidificador Fit Retro 600 ml Vermelho 110v Philco



Prepara bebidas geladas e quentes, tritura gelos, prepara sucos, shakes e chocolates quentes. Acompanha dois copos com capacidade para 600 ml que se tornam squeezes para levar para academia, parque e trabalho. Compre a partir de R$ 179,90.

4. Liquidificador Turbo Inox 1200W Preto Mondial



Com 12 velocidades mais pulsar para escolha da velocidade ideal, conforme o tipo de ingrediente a ser preparado. Tem sistema de encaixe rápido com montagem fácil e prática. Função Filtro: entra a fruta e sai o suco ou molho filtrado. Compre a partir de R$ 148,75.

5. Liquidificador Individual Azul 110v Hamilton Beach



Portátil com tampa para viagem que permite beber direto do recipiente. Capacidade para 400ml. Portátil com tampa para viagem que permite beber direto do recipiente. Armazenamento do cabo na base. Compre a partir de R$ 118,20.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.