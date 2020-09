Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de setembro

Áries

Você volta a se sentir com mais energia. Seu signo precisa progredir para se sentir bem, então não hesite, é hora de fazer mudanças positivas em sua vida profissional. Você participará de reuniões para reorganizar projetos.

Um amor do passado do signo de Capricórnio, Aquário ou Leão deseja retomar o relacionamento. A decisão é sua; dê uma segunda chance ou finalize este capitulo. Não procure mais o amor, ele logo entrará em sua vida.

Um investimento ou compra sairá muito bem. “Amigos” podem desejar prejudica-lo por conta da inveja e ciúme, então tente ser discreto. Você terá sorte no dia 15 de setembro com os números 09 e 31.

Touro

Você retoma o seu ritmo de trabalho esta semana e tem a capacidade de conseguir o que deseja na sua vida. Acredite e não tenha medo de fazer mudanças positivas na sua vida profissional. Você terá uma surpresa financeira. Você deve cuidar mais da saúde.

Organize-se melhor e aproveite seu tempo todo para fazer o que precisa e deseja. Você inicia um curso ou algo relacionado aos estudos. Não procure mais aquele amor que o deixou; siga em frente e encontre a pessoa ideal.

Você terá uma força especial no amor e na comunicação; tudo o que você quiser em uma relação estável será dado e novos projetos devem ser iniciados. Você terá sorte no dia 16 de setembro com os números 02 e 19.

Gêmeos

Você vai se reinventar de todas as formas a partir desta semana e isso faz com que você não tenha limites na sua vida profissional. A oportunidade de um novo trabalho mais bem remunerado pode surgir, você deve aproveitar essa corrente de energias positivas.

Um processo judicial pode ser solucionado, mas você deve se aconselhar muito bem para ter sucesso. Os comprometidos ​​podem ter uma gravidez surpresa. Os solteiros serão atraídos por novos amores muito apaixonados.

Você deve ser cauteloso diante dos problemas com seus superiores e evitar discussões. O relacionamento romântico fica mais sincero. Você terá sorte no dia 15 de setembro com os números 01 e 19. Continue estudando para colher bons frutos.

Câncer

Você vai enfrentar alguns problemas de trabalho esta semana. Seu signo é perfeccionista e isso te faz invejar os outros, então relaxe e continue com seu trabalho, pois seu signo sempre alcançará o sucesso.

Você faz uma viagem por motivos familiares ou visita um parceiro. Não busque a aceitação de todos ao seu redor, você é original e deve continuar assim.

Você conserta sua casa e a reforma. Continue cuidando da saúde e tenha atenção com o estômago; melhore sua alimentação.

Seu signo passará por uma fase com muita força espiritual e você alcançará o que deseja. Os solteiros encontrarão um amor novo e será muito compatível. A sorte virá no dia 15 de setembro com os números 12 e 77.

Leão

Você vai mostrar positividade para se antecipar aos problemas que enfrenta. A energia extra ajudará a conseguir o que você tanto deseja na vida, por isso não desista tão facilmente.

Um amor do passado voltará para a sua vida; analise bem a situação. Momento de ter cuidado com o que diz e não discutir porque as energias da guerra estarão presentes, então tome cuidado.

A força da razão estará presente para você iniciar novos projetos. Evite viajar porque algumas dificuldades podem complicar as coisas. Em questão de amor será uma semana muito apaixonada e ideal para conhecer pessoas compatíveis com o seu signo. Seu golpe de sorte será 15 de setembro com os números 27 e 66.

Virgem

Energias muito boas o cercarão esta semana, finalmente você consegue o bom trabalho que estava esperando. Um antigo chefe ou amigo do trabalho procura você para lhe oferecer um emprego.

Você está em sua fase de aniversário e isso atrai forças cósmicas importantes para sua vida. Você faz pagamentos. Tenha cuidado com os problemas nervosos e o estresse; esgte será seu ponto fraco.

Momento de se reinventar em tudo o que é pessoal. Cirurgias terminam bem. Momento de começar a planejar ou por a mão na massa com aquele negócio que você tanto deseja.

No amor você deve estar mais determinado; se você não vê que seu parceiro quer algo sério, é melhor dar um basta e começar de novo em outro lugar. Você terá sorte no dia 16 de setembro com os números 06 e 29.

Libra

Energias conflituosas começam esta semana e você não saberá o que fazer com os problemas que surgirem. É hora de analisar bem o que fará para mais tarde você não ter sentimentos de culpa por não ter feito a coisa certa.

Você terá muito trabalho. Você está tenta saber mais sobre um amor que acabou de conhecer através das redes sociais; tenha cuidado com tudo o que ele oferecer.

É preciso controlar seus impulsos e não lutar sem motivo, isso altera sua energia positiva. Momento de se amar mais e não deixar sua família de lado. Uma proposta para um emprego melhor pode surgir. Cuidado com despesas exageradas. Você terá sorte no dia 15 de setembro com os números 03 e 19.

Escorpião

Você organiza documentos e precisará deles para procedimentos pessoais. Você finalmente paga dividas e começa a economizar.

No amor, às vezes você se sente usado e acha que o seu parceiro é interesseiro; analise bem a sua situação sentimental e atraia a tranquilidade. Você recebe boas notícias sobre um novo emprego com melhor remuneração.

Descanse mais a noite e deixe de lado os pensamentos negativos para que você consiga passar o dia com mais energia. Hora de ser prudente em tudo o que falar e ter boas iniciativas. Você terá sorte com os números 04 e 55, e será no dia 15 de setembro.

Sagitário

Você vai iniciar um novo desafio profissional. Essa mudança chega no seu melhor momento e as energias positivas estarão do seu lado te ajudando a crescer financeiramente; não hesite e aceite a proposta.

Cuide dos problemas de pele e consulte um médico. Continue com uma boa alimentação. É melhor evitar cirurgia. Tenha cuidado no trabalho e resolva tudo que você pendente. É hora de construir uma riqueza para o futuro e procurar um emprego com melhor remuneração.

Momento de amadurecer em sua vida amorosa e não ter dois ou mais parceiros ao mesmo tempo. A sorte chegará até você com os números 07 e 64; seu melhor dia será 16 de setembro.

Capricórnio

Você vai realizar burocracias ou resolver questões do passado. É importante que você esteja em paz para seguir em frente em sua vida. Você recebe um dinheiro que não esperava graças à venda de algo ou ao pagamento de uma dívida; guarde.

Cuidado com a raiva no trabalho e não preste atenção nessas pessoas que procuram incomodar você, seu signo atrai muita inveja.

Não brinque com o sentimentos dos outros; é melhor ser honesto e se você não ama mais o seu parceiro, procure dar um tempo.

Você receberá uma nova proposta de trabalho e conhecerá pessoas muito importantes em sua vida. É preciso resolver problemas emocionais com pessoas do passado e evitar excessos, como o álcool. Você terá sorte com os números 07 e 64, e será no dia 15 de setembro.

Aquário

Você fará pagamentos pendentes, mas precisa se administrar melhor para não ter problemas de dinheiro e atrasos.

Cuidado com o amor, não é bom brincar com o sentimento de duas pessoas ao mesmo tempo; é hora de amadurecer em sua vida.

Podem oferecer a você uma posição melhor no seu trabalho, mas às vezes você se sabota e não se sente capaz de fazê-lo. É preciso ter confiança e enfrentar novos desafios. Você terá força suficiente para sair de todos os conflitos que enfrenta, também lhe diz que você deve prestar atenção à sua vida pessoal e não negligenciar sua saúde.

Seu dia de sorte será 16 de setembro com os números 29 e 41. Use o preto e azul forte em suas roupas para atrair a abundancia. Não confie nas pessoas que acabou de conhecer; elas podem traí-lo.

Peixes

Você vai fazer mudanças radicais em sua vida profissional durante esta semana e alguém pode oferecer um novo emprego; não tema mudanças e enfrente os desafios que surgirem em seu caminho.

Às vezes você pensa muito naquele amor que partiu, mas lembre-se que o tempo cura tudo. Alguém paga o que te deve. Você organiza um evento para o seu trabalho e conhece pessoas importantes.

Não perca tempo em casos de amor na Internet. Hora de aproveitar o fluxo de energia de abundância que elas vão deixar para trás em sua vida. Você resolve questões jurídicas a seu favor. Você tem sorte com os números 08 e 15, e seu dia mágico será 16 de setembro. Quem é comprometido pode descobrir uma gravidez.