Gás detectado em Vênus pode ser evidência de vida

Cientistas do Reino Unido anunciaram que detectaram na atmosfera do planeta Vênus vestígios do gás fosfina (hidreto de fósforo) que pode ser um indício de vida bacteriana.

Na Terra, a fosfina é produzida por microorganismos na ausência de oxigênio ou liberado a partir da decomposição de matéria orgânica. Trata-se de um gás incolor que cheira a alho ou peixe, e também pode ser sintetizado industrialmente.

O gás foi encontrando nas nuvens do planeta, o que faz os cientistas pensarem que pode haver micróbios rodopiando na alta atmosfera.

Vênus é o segundo planeta mais perto do sol, com uma temperatura média na superfície de 464ºC e pressão atmosférica 92 vezes maior do que a da Terra.

Na alta atmosfera, entretanto, a temperatura média fica em torno de 50ºC e a pressão se assemelha à da Terra ao nível do mar.

A NASA estuda mandar duas missões para estudar a atmosfera do planeta Vênus.