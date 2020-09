Estudo que durou 70 anos revela os segredos para criar bons filhos e filhas

Ser um bom pai e uma boa mãe pode envolver uma variedade de características e comportamentos importantes. No entanto, um estudo com mais de 70.000 crianças ao longo de um período de 70 anos foi capaz de classificar em que consiste a boa paternidade e maternidde, considerando saúde, educação e prosperidade geral em longo prazo.

Apesar de ser uma investigação enorme e em andamento, a autora Helen Pearson definiu algumas conclusões simples e poderosas para desenvolver uma lista das ações dos pais que fazem a diferença na vida das crianças.

Dê uma olhada:

Fale e escute seus filhos.

Deixe claro que você tem ambições para o futuro deles.

Seja emocionalmente caloroso.

Ensine letras e números.

Leve-os em excursões ou viagens.

Leia para eles diariamente e motive-os a ler por prazer.

Mantenha uma hora de dormir regular.

Com base na pesquisa divulgada pelo portal Inc, no que diz respeito aos pais, as coisas pequenas importam e importam muito, apontando que atitudes simples podem enriquecer o ensino da criança e contribuir para sua trajetória de vida positivamente.