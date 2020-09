Avon compartilha quais serão as tendências de beleza para a primavera

A estação mais querida do ano está chegando e Avon decidiu compartilhar o que podemos esperar quando se trata de tendências de beleza para a primavera.

Cor dos lábios

Segundo a marca, as cores mais vividas e divertidas estarão com tudo “A Avon lança o Ultragloss Brilho Labial, um toque de cor e brilho natural para os lábios, sem deixá-los grudentos. Com o Ultragloss é possível criar a pigmentação desejada, de média a alta, dependendo do número de camadas, garantindo mais cor”, explica.

OLHAR ENSOLARADO

Além das cores vibrantes, na primavera estarão em alta tons mais naturais quentes, como o verde, o marrom, o bege e alaranjados.

PELE FRESCA

A temperatura mais amena e a volta do Sol na primavera também pedem por uma pele mais viçosa e cheia de brilho. “A Máscara Facial Esfoliante Térmica da Avon é ideal, pois possui vitamina C e sementes naturais para deixar a pele radiante. Seu uso promove uma esfoliação suave que ajuda a abrir os poros e remover as impurezas, proporcionando uma sensação de aquecimento quando ativado com a água”, explica a Avon.

FRUTAS NAS UNHAS

As nail arts são tendência para a próxima estação. “As opções são muitas: uma unha de cada cor, fazendo um degradê ou até escolher cores complementares, podendo usar de tons claros a escuros. Unhas coloridas e desenhos podem sim!”.

LEIA TAMBÉM