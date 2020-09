Atualização para WhatsApp Web vai liberar novos recursos em breve

Uma próxima atualização para o WhatsApp Web/Desktop vai liberar novos recursos, muito em breve, para os usuários da popular plataforma.

Atualmente, o app de mensagens trabalha no desenvolvimento de três novidades, como revelado pelo site WABetaInfo.

Como detalhado, o popular aplicativo está experimentando novos botões de chamadas de voz e vídeo, ainda em otimização.

📝 WhatsApp Web 2.2037.6: what’s new?

• Voice and Video calls buttons, under development.

• New attachment icons, under development.

• New loading screen, under development.https://t.co/mFqovR7JVL

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 14, 2020