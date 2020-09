5 climatizadores econômicos (e ecológicos) para se refrescar sem culpa

Ter um climatizador de ar pode ser uma alternativa interessante para refrescar o ambiente pagando menos. Mais barato que o ar-condicionado tradicional, por exemplo, o dispositivo costuma consumir menos energia e ser menos agressivo à natureza.

Com reservatórios de água para umidificar, ventilar e resfriar a área ao seu redor, os climatizadores também podem ter funções extras, como controle remoto, timer e até filtros que prometem eliminar bactérias, fungos e vírus suspensos no ar. Confira 5 opções à venda no mercado brasileiro por até R$ 500.

1. Climatizador 3 em 1 com timer 3 velocidades e controle remoto Mitsushiba 220v – Compre a partir de R$ 289,00







2. Climatizador Compacto Smart 3 Elgin 110v ou 220v – Compre a partir de R$ 388,00







3. Climatizador de Ar Climatize Compact Branco Cadence 110v – Compre a partir de R$ 409,00







4. Climatizador de Ar Midea Liva Frio 127v – Compre a partir de R$ 429,00







5. Climatizador de Ar 60w Branco Britânia 110v – Compre a partir de R$ 475,00







