5 alimentos que enfraquecem o sistema imunológico e que você deve evitar

Em tempos de coronavírus, é melhor prevenir do que remediar — e isso inclui fortalecer o sistema imunológico. Para isso, é importante que você fique longe de certos alimentos que, apesar de deliciosos, sabotam as defesas do seu organismo.

Como você pode imaginar, são alimentos que têm pouco valor nutricional e são ricos em calorias, que também o comprometem com outras doenças como diabetes e hipertensão.

Pão branco

Segundo o portal Nueva Mujer, este é um dos alimentos mais prejudiciais nesse sentido, pois é rico em carboidratos de alto índice glicêmico — que faz com que ele eleve os níveis de açúcar no sangue até o topo com apenas duas fatias!

Isso piora quando combinado com outros açúcares ou refrigerantes. É preferível que você o substitua por sua versão integral.

Pizza

Sim, é triste saber, mas deixe-a para momentos especiais se quiser cuidar do seu sistema imunológico. Eles são ricos em gordura, sal, açúcar e alimentos processados.

Sorvete

O sorvete também tem muitas calorias, mesmo em suas porções menores. Metade de uma xícara tem 14 gramas de açúcar e 30 gramas de colesterol, ou seja, a mesma coisa que você deve consumir diariamente.

Batata frita

Não à toa eles foram reconhecidos como os alimentos mais nocivos e até mesmo propensos a serem cancerígenos por terem glicidamida, que aparece nas altas temperaturas com as quais são cozidos.

Cereais

Embora tenham sido vendidos como alimentos perfeitos para dietas, a verdade é que os cereais comuns têm muito açúcar, que eventualmente enfraquece o sistema imunológico.

Farinha de aveia, arroz, amaranto, trigo e milho são cereais com alto valor nutricional que você deve ter em sua dieta.