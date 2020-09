3 remédios caseiros para combater a flacidez da pele

A textura da pele muda com a idade e o desenvolvimento do corpo. No entanto, sinais de flacidez também podem aparecer em uma idade precoce se não forem consumidos nutrientes suficientes.

Enquanto a maioria opta por aplicar cremes e produtos para combater a flacidez da pele, existem ingredientes naturais que você pode usar sem gastar em cosméticos caros.

É por isso que trazemos esses três remédios caseiros, indicados pelo portal Nueva Mujer, para manter sua pele firme de forma natural e econômica.

Vinagre de cidra de maçã

Um de seus muitos benefícios para a saúde é que ajuda a combater a flacidez da pele. Também é eficaz para remover linhas finas e rugas.

Ingredientes

¼ de xícara de vinagre de cidra de maçã

½ xícara de água

Modo de preparo e uso

Misture vinagre de cidra de maçã com água. Massageie seu rosto e pescoço com esta solução. Deixe o remédio caseiro secar naturalmente e depois enxágue.

Água de rosas

Este ingrediente ajuda a eliminar a flacidez e esfoliar a pele. Basta aplicar água de rosa no rosto e pescoço antes de dormir. Deixe-o durante a noite e enxágue-o de manhã.

Azeite e óleo de limão

O azeite de oliva é excelente para combater a flacidez na pele. Antioxidantes como vitaminas A e E presentes nele proporcionam benefícios anti-envelhecimento. Além disso, a vitamina C presente no limão aumenta a quantidade de colágeno que elimina flacidez e rugas.

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de preparo e uso

Adicione suco de limão ao azeite. Misture bem e aplique essa mistura no rosto. Deixe o remédio agir por 30 minutos e depois enxágue com água morna.