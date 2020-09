WhatsApp: novos recursos que serão liberados em breve para os usuários

O WhatsApp trabalha em novos recursos para os usuários. E algumas novidades já constam em uma recente atualização beta para o sistema Android.

Como revelado pelo site WABetaInfo, a plataforma trabalha para adicionar um atalho rápido do catálogo, facilitando visualizações de produtos que são vendidos por empresas.

Além disso, o app também desenvolve um novo atalho de chamada. Inicialmente estará disponível apenas em chats de negócios (caso forneçam um catálogo – relacionado ao recurso anterior).

Personalização do app

O WhatsApp também começou a trabalhar para melhorar o recurso ‘papel de parede’, permitindo escolher um wallpaper diferente com base no tema do sistema e chat.

Em breve, o app de mensagens permitirá adicionar doodles no papel de parede sólido do chat. A novidade completa será habilitado em uma atualização futura para todos os usuários.

