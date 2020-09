Turismo: já pensou em dormir embaixo da água?

Se ainda não esta em sua lista de desejos, pode acrescentar pelo menos uma noite no primeiro hotel subaquático da Austrália, o Conrad Maldives Rangali Island.

E o que ele apresenta de diferente, além do serviço 5 estrelas a ser desfrutado dentro do paraíso, são os quartos subaquáticos com paredes de vidro onde os turistas dormem olhando a Grande Barreira de Corais da Austrália.

O restaurante do hotel também chama a atenção por seu requinte e pelos milhares de peixes que cruzam suas paredes de vidro enquanto o turista aproveita sua refeição.

Reprodução

Mas uma pernoite em um dos quartos mais simples desse hotel pode não ficar nada barato. A diária por pessoa em quarto duplo pode chegar a R$ 3 mil.

A Grande Barreira de Corais é o maior sistema de recifes do mundo, onde vivem cerca de 1,5 mil espécies marinhas.