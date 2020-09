Truques caseiros para atenuar as linhas de expressão da testa

O rosto é a nossa carta de apresentação, mas também é a área do corpo onde você começa a notar os sinais de idade. É por isso que o portal Nueva Mujer ensina alguns truques caseiros que vão ajudá-lo a diminuir as linhas finas na área da testa, que geralmente é a mais afetada.

São suplementos caseiros com importantes qualidades antioxidantes e nutritivas que permitirão renovar sua pele e deixá-la bonita:

Mel e vaselina

Para atenuar as linhas finas, você deve fazer uma preparação com vaselina e mel. Para fazer isso, coloque em uma tigela duas colheres (sopa) de vaselina e leve-a para o fogo para derretê-la em banho maria.

Quando derretida, misture com uma colher (sopa) de mel e outra de azeite. Aguarde que a mistura esfrie e solidifique e aplique na testa com massagens suaves. Você pode aplicá-lo todas as noites.

Ovo e cenoura

Outra mistura natural e eficaz para combater as linhas finas na testa é triturar uma cenoura e misturar seu suco com a clara de um ovo. Bata forte até conseguir uma textura homogênea. Em seguida, espalhe esta máscara pela área afetada, massageando suavemente, e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, remova com muita água fria.

Babosa e maçã verde

Misture meia maçã verde com cinco uvas mais três colheres (sopa) de extrato de babosa. Você terá uma pasta homogênea que terá que espalhar por toda a testa para atenuar as linhas finas. Deixe a máscara agir por 40 minutos e depois enxágue com água fria.

Cacau e azeite

Para diminuir ou remover as linhas finas da testa, recomendamos misturar duas colheres (sopa) de cacau em pó com duas colheres (sopa) de azeite. Misture bem até obter uma massa grossa. Em seguida, espalhe-a pela área esfregando suavemente. Deixe agir por 20 minutos e enxágue com água fria. Recomendamos aplicar esta máscara duas vezes por semana e você terá excelentes resultados.