Os signos que formam casais que precisam de muito empenho no relacionamento

Alguns signos do zodíaco formam casais que precisam de muito empenho e compreensão para fazer o relacionamento dar certo. Confira quais são:

Áries e Capricórnio

Esta combinação de signo tende a se desentender fácil, pois enquanto um prefere tomar sempre o a iniciativa e agir rapidamente, o outro gosta de ajustar formatos e detalhes antes de colocar as ideias em prática. No entanto, quando conseguem ter uma boa comunicação e unem esforços para chegar longe juntos, acabam enriquecendo muito um ao outro.

Touro e Escorpião

A necessidade de dominar um ao outro pode ser muito constante. Ao mesmo tempo que essa combinação se atrai intensamente, pode entrar em tensões que não chegam ao fim facilmente, pois os dois são teimosos. Quando aprendem a se ajudar e complementar um ao outro, a paixão pode ganhar um foco muito mais construtivo.

Gêmeos e Sagitário

Da mesma maneira que se atraem intensamente e gostam de se movimentar pela vida de forma parecida – valorizando as amizades e mudando de direção quando der na telha – tendem a ter facilidade para defender opiniões opostas. A razão e o pensamento tendem a funcionar de formas bem diferentes para cada um, mas o respeito e esforço para compreender o outro podem ajudá-los a se conectar de forma mais profunda.

Câncer e Leão

Um consegue entender e criar um laço com o outro reconhecendo suas boas intenções. No entanto, podem cair em disputas desnecessárias, que terminam em jogos de manipulação e criticas. Quando a comunicação ajuda a apaziguar as diferenças e os rancores não são cultivados, podem compartilhar a vida juntos com muito sentimento e sinceridade.