Empresa cria máscara que muda de cor quando usuário tem febre

Uma empresa da Espanha desenvolveu no novo tecido capaz de mudar de cor quando a temperatura do corpo esquenta acima do normal e essa nova tecnologia já está sendo usada para fabricar máscaras de proteção contra a covid-19.

De acordo com o fabricante, a Colorprint Fashion, de Alicante, o tecido muda de cor para branco quando a temperatura atinge aproximadamente 37,5 graus. Além de ser lavável, o novo tecido consegue filtrar 98% das bactérias.

Além de máscaras, a nova tecnologia permite criar pulseiras e adesivos capazes de ‘medir’ a febre do usuário.

De acordo com a empresa, o produto pode ajudar a monitorar a temperatura corporal das crianças, por exemplo, na volta às aulas.