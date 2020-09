Conheça as 5 cachaças mais consumidas pelos brasileiros 

O dia 13 de setembro é o Dia Nacional da Cachaça, a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e que ostenta o título de Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, reconhecido pela Unesco. A data foi escolhida para relembrar um dos primeiros movimentos de insurreição nacional, a Revolta da Cachaça, em 13 de outubro de 1661, quando engenhos de cana-de-açúcar e alambiques do Brasil se rebelaram contra os impostos excessivos de Portugal na comercialização do produto.

Segundo estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo moderado de bebidas destiladas pode trazer benefícios para o corpo, para o humor e para as capacidades cognitivas. No caso da cachaça, o volume diário ideal é cerca de 30g de álcool (etanol) que corresponde a duas doses. A cachaça (ou pinga) também é o principal ingrediente do mais famoso drink nacional, a caipirinha que possui uma legião de brasileiros apaixonados e encanta estrangeiros das mais diversas nacionalidades que vêm ao país.

Selecionamos as cinco marcas mais vendidas do comércio eletrônico brasileiro para quem quer aproveitar os benefícios do consumo responsável(1) e garantir produtos de melhor qualidade. Confira:

1. Velho Barreiro Cachaça 910 ml – Compre a partir de R$ 12,85







2. Cachaça Mista com Jambu Meu Garoto 700 ml – Compre a partir de R$ 69,90







4. Ypióca Cachaça Prata sem Palha 965 ml – Compre a partir de R$ 17,25







4. Cachaça Weber Haus Premium 7 Madeiras 750 ml – Compre a partir de R$ 84,96







5. Cachaça Santo Grau Sabor 750 ml – Compre a partir de R$ 17,25







(1) A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBA COM MODERAÇÃO.

