Aprenda a fazer uma torta de sorvete com apenas 3 ingredientes

O portal de culinária Tasty ensina como fazer uma torta de sorvete com apenas 3 ingredientes e que serve até 8 porções. Confira!

INGREDIENTES

20 biscoitos de chocolate

1 xícara de chocolate (170g) derretido

1 ¾ qt de sorvete (2 L), suavizado

Modo de preparo

Coloque os biscoitos em um saco plástico do tamanho de um galão e bata com um rolo ou frigideira até que estejam esmagados. Pat as migalhas do biscoito no fundo de uma forma de torta de 23 cm. Espalhe o sorvete amolecido por cima e alise. Regue o topo com chocolate derretido.

