5 dicas para lidar com o ar seco

São Paulo enfrentou neste sábado o dia mais quente e seco do ano, com termômetros marcando máxima de 34,1ºC em pleno inverno e umidade relativa do ar em 21%.

De acordo com a OMS, os níveis toleráveis de umidade do ar para os seres humano estão 40% e 70%.

O clima seco é especialmente prejudicial para portadores de problemas respiratórios, como bronquites e asmas, mas também afeta a população em geral, com risco de desidratação, dor de cabeça, rinites alérgicas e sangramento nasal, entre outros sintomas.

Veja 5 dicas para lidar com a baixa umidade:

1 – Hidratação é fundamental. Beba muita água, mesmo sem sentir sede

2 – Evite praticar exercícios físicos entre 10h e 16h

3 – Use chapéu, óculos solares e protetores solares

4 – Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento

5 – Use vaporizadores para umidificar o ambiente; se não tiver, use toalhas molhadas e bacias com água em todos os aposentos da casa.