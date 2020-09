5 conjuntos de facas de cozinha que estão entre os mais vendidos do e-commerce

Facas de qualidade e afiadas corretamente facilitam o corte dos alimentos. Com facas velhas ou de pouco corte, colocamos mais força nos trabalhos da cozinha e podem provocar acidentes, alguns até muito mais graves. Assim comprar o conjunto certo de facas pode ser pode ser a escolha mais importante que alguém fará para o preparo dos alimentos.

Facas baratas, em geral, duram mais tempo porque são feitas de aço “mole”, mas é quase impossível conseguir uma boa afiação. As facas mais caras são sempre de materiais mais duros e podem ser afiadas por incontáveis vezes, o que é melhor para preparar os alimentos.

Outra dica importante é não guardar as facas soltas dentro da gaveta da cozinha pois perdem a afiação em contato com outros metais – os melhores conjuntos vem com suporte exclusivos para elas. E por fim, não se deve deixar as facas caírem pois a queda pode até quebrar a lâmina – pode parecer uma incoerência, mas as mais cara com lâminas duras são mais suscetíveis a quebra.

Conheça os conjuntos de facas de cozinha mais vendidas no site de comércio eletrônico da Amazon para quando estiver precisando trocar as suas. Confira:

1. Jogo de Facas 6 peças Plenus Branco – Compre a partir de R$ 147,51



2. Jogo de Facas 8 peças Lâminas de Aço Inox e Cabos de Madeira – Compre a partir de R$ 248,99



3. Cepo Chef Kitchen Mundial Preta Com Prata – Compre a partir de R$ 355,95



4. Cepo com 5 Facas e Picador de Temperos Daily Ghidini – Compre a partir de R$ 532,06



5. Bloco de Facas Bamboo 7 Peças Zwilling Gourmet – Compre a partir de R$ 1.249,00

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.