‘Promoção dos Essenciais’ da PlayStation Store termina na próxima semana

A nova ‘Promoção dos Essenciais’ da PlayStation Store (PS Store), disponível para jogadores brasileiros, já termina na próxima semana.

Como revelado pela Sony recentemente, é uma ação com até 50% de desconto em vários títulos para PS4 (PlayStation 4).

“Liderando a promoção digital temos a aclamada aventura de ação da Naughty Dog, The Last of Us Part II”, detalhou.

Ainda segundo as informações, a promoção termina no dia 16 de setembro, meia noite, horário de Brasília. Confira a lista completa de jogos neste link.

Com informações da Sony

