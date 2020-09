Os signos do zodíaco que não suportam gente irônica

Alguns signos do zodíaco podem até ser irônicos em algumas ocasiões, mas odeiam quando as outras pessoas agem desta maneira com eles. Confira quais são:

Áries

O ariano não costuma ser muito adepto da ironia, pois não tem medo de ir direto aos fatos e dizer o que pensa. Desta forma, ele acaba sentindo falsidade e malicia neste comportamento, que acaba com seu senso de humor rapidamente e pode terminar em briga.

Touro

Por mais que o taurino possa acabar sendo irônico quando sua paciência está se esgotando, esse signo ficará muito irritado se alguém vier com ironia para cima dele. O mesmo acontece com o sarcasmo, característica que pode tirá-lo do sério.

Leão

O leonino prefere que as pessoas sejam honestas e diretas, por isso a ironia costuma incomodá-lo e causar uma má impressão. No entanto, quando precisa lidar com gente irônica, ele certamente fará o possível para devolver na mesma moeda ou de maneira ainda mais desagradável.

Peixes

O pisciano pode até ser irônico em algumas ocasiões, mas ele odeia quando as pessoas usam essa estratégia para atingi-lo ou atacar as outras pessoas. Ele prefere que a verdade seja dita com as intenções claras e sem duplos sentidos.