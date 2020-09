Experimente esta máscara de abacate para restaurar seu cabelo e ter fios saudáveis

Além de fazer parte de pratos requintados, o abacate também é um dos ingredientes mais eficazes para tratamentos de beleza. E nosso cabelo não escapa de seus encantos. O portal Nueva Mujer ensina a fazer uma máscara de abacate para restaurar o cabelo.

Máscara para restaurar o cabelo

Ingredientes

abacate

mel

azeite

Modo de preparo

O abacate deve ser dividido ao meio, retire o caroço e remova toda a polpa com a ajuda de uma colher. Triture a polpa obtida em uma tigela limpa e, uma vez que você tenha uma mistura pastosa, adicione o azeite. Quando ambos os ingredientes estiverem bem misturados, adicione uma colher de sopa de mel. Retire tudo até ficar homogêneo.

Modo de uso

Umedeça seu cabelo com água morna e espalhe a máscara da raiz até as pontas. Massageie suavemente o couro cabeludo com a ponta dos dedos. Enrole o cabelo em um plástico e deixe agir por 25 minutos. Em seguida, lave o cabelo com o seu shampoo habitual.

Sugerimos aplicar esta máscara de abacate duas vezes por semana.

Propriedades da máscara de abacate

A máscara de abacate é eficaz para hidratar e devolver vitalidade ao cabelo porque é rica em vitaminas e minerais.

Alguns incluem vitaminas K, C, B, E e A, bem como ácido fólico, potássio, magnésio, cobre, manganês, zinco, ferro e fósforo. Todas essas propriedades são benéficas tanto para nossa pele quanto para nossos cabelos.