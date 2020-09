Aprenda a fazer uma massa italiana de macarrão com apenas 3 ingredientes

Pensando em fazer algo especial? Você pode apostar na receita da BBC Food e aprender a fazer massa italiana de macarrão com apenas 3 ingredientes.

Ingredientes

300g de farinha de massa, mais extra para polvilhar

2 ovos e 4 gemas, levemente batidos

farinha de semolina, para polvilhar

Modo de preparo

PASSO 1

Coloque a farinha no processador de alimentos com ¾ da mistura de ovo e uma pitada de sal. Transforme em migalhas grandes – elas devem se juntar para formar uma massa quando espremidas (se parecer um pouco seco, adicione um pouco mais de ovo). Vire a massa sobre uma superfície levemente enfarinhada, sove por 1 minuto ou até ficar bem homogêneo – não se preocupe se estiver bem firme, pois vai amolecer quando descansar. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.

PASSO 2

Corte ¼ da massa (mantenha o resto coberto com filme plástico) e coloque-a na configuração mais larga da sua máquina de macarrão. (Se você não tiver uma máquina, use um rolo pesado para enrolar a massa o mais fino possível.) Em seguida, dobre em três, dê um quarto de volta à massa e alimente a máquina de macarrão novamente. Repita este processo mais uma vez e continue a passar a massa na máquina, estreitando progressivamente os rolos, um entalhe de cada vez, até obter uma folha lisa de massa. Na configuração mais estreita, alimente a folha duas vezes. •

PASSO 3

Corte conforme necessário para usar para massas recheadas como tortellini, ou corte em pedaços para fazer espaguete, linguine, tagliatelle ou pappardelle. Em seguida, polvilhe a farinha de semolina e reserve ou pendure até secar (uma hora é o tempo suficiente). Guarde em um recipiente fechado na geladeira e use em alguns dias ou congele por 1 mês.

