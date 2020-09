WhatsApp para Android: app de mensagens libera nova atualização beta

O WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (10), uma nova versão beta do app de mensagens para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update de número 2.20.200.5 ainda é exclusivo para testadores.

Novo recurso

Como nova função, o WhatsApp também começou a trabalhar para melhorar o recurso ‘papel de parede’, permitindo escolher um wallpaper diferente com base no tema do sistema e chat.

Em novo avanço, o app de mensagens permitirá adicionar doodles no papel de parede sólido do chat.

A novidade completa, que consta em uma recente versão beta, será habilitado em uma atualização futura para todos.

