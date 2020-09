A técnica de culinária para cozinhar a beterraba e conquistar um sabor incrível

A beterraba permite uma adição delicadamente doce aos pratos. No entanto, o seu preparo pode ser um pouco complicado para alguns. Se este é o seu caso, saiba que é possível cozinhar a beterraba com uma técnica de culinária eficiente.

Segundo portal de Real Simple, o primeiro passo é entender como prepará-la. A dica é cortar as folhas e, em seguida, cortar a raiz até o fundo da beterraba. “Esfregue levemente a pele com uma escova ou esponja limpa para remover qualquer sujeira”.

Em seguida, é hora de cozinhar a beterraba. “Coloque as beterrabas inteiras em uma panela média a grande e cubra com água salgada por 5 centímetros. Leve para ferver e cozinhe, coberto, por 30-45 minutos, dependendo do tamanho da beterraba. Por fim, reserve as beterrabas assim que estiverem prontas e mergulhe-as imediatamente em água gelada para tirar facilmente as cascas”, explica o site.

LEIA TAMBÉM