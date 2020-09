Os signos do zodíaco que sempre apelam para a ironia

Alguns signos do zodíaco estão sempre mais dispostos a se expressar por meio de comentários irônicos e podem abusar desse artificio. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pensa rápido e tem o dom de saber se expressar por meio da comunicação. A ironia é algo que aparece quando ele já está meio sem paciência e prefere levar as coisas para o lado do humor do que se irritar.

Escorpião

O escorpiano é ótimo em colocar em evidência aquilo que o incomoda de forma irônica, jogando verdades na cara das outras pessoas por meio dessa estratégia menos direta. No entanto, ele ultrapassa facilmente a linha entre a ironia e a crítica.

Câncer

O canceriano pode usar a ironia com sentido de humor ou também para expressar verdades negativas que ele não tem coragem de abordar cara a cara. Este signo pode se destacar nas conversas quando seu lado irônico surge.

Virgem

O virginiano costuma usar a ironia como uma estratégia critica e sarcástica para responder aquilo que não o agradou. Ele pode até demonstrar que seu discurso é uma brincadeira, mas quase sempre existirá uma razão nada agradável por trás.

Sagitário

O sagitariano é muito fã de metáforas e ironias porque muitas vezes prefere tocar ou falar verdades para o outro de forma menos negativa. Ele também pode ter um sentido de humor de irônico e acaba usando esta estratégia para diversas situações.