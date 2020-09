Os signos que podem se reconectar com o passado este fim de semana

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco podem ver o passado vir à tona novamente e precisarão lidar com isso. Confira quais são:

Libra

Você sente maior necessidade de se conectar com sentimentos e seu lado emocional. A reflexão aumenta e pessoas do passado podem voltar a aparecer em sua vida, especialmente por meio de mensagens. É preciso evitar dramas e cair em conversas que são movidas por sentimentos pouco sinceros; existem relações que não podem ser recuperadas e resta apenas virar a página. É importante aproveitar este momento para olhar para dentro de si mesmo e aumentar a intimidade com parceiros que realmente valem a pena; o que pode ser muito positivo para casais.

Peixes

Os próximos dias impulsionam um olhar muito mais detalhista para os relacionamentos que marcaram sua vida. É possível que alguns já não se sintam os mesmos e, aqueles que sentem que não podem se expressar de forma honesta com o parceiro, podem entrar em conflito. A tendência de enxergar o passado como algo melhor do que está sendo vivido atualmente aumenta, principalmente nos relacionamentos amorosos, o que pode levar a discussões. É importante trabalhar internamente e decidir quem você é; aqueles que te amam de verdade ficarão por perto.

Virgem

Momento que pode atrair desconfianças com atuais parceiros ou a volta de amores do passado com interesses mais sexuais, que sentimentais. Este é o momento de se apegar a intuição e evitar tomar atitudes precipitadas que aumentem os problemas. É importante recordar que a crítica vazia ou o rancor não serão suas aliadas! Aposte no planejamento e em tirar conclusões com calma sobre o que será melhor para o seu futuro.