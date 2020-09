Governo autoriza concurso público no IBGE com até 6.500 vagas

O Governo Federal publicou nesta sexta-feira (11) uma portaria no Diário Oficial da União autorizando a abertura de um concurso público para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com até 6.500 vagas temporárias.

De acordo com a portaria, os profissionais contratados sertão admitidos a partir do próximo ano. As vagas deveram ser preenchidas para os cargos de agentes de pesquisa e para supervisores.

O Ministério da Economia informou que o edital deverá ser publicado em até seis meses. "As despesas com as contratações correrão à conta de dotações orçamentárias do IBGE", informa a portaria.

No total, serão 5.623 vagas destinadas a agente de pesquisas e mapeamento; 552 vagas de supervisor de coleta e qualidade; 300 vagas de agente de pesquisas por telefone; e 25 vagas de supervisor de pesquisas. Os valores de remuneração de cada cargo ainda não foram divulgados.

