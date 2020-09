Faça do seu home office um lugar perfeito com estas dicas de decoração

Um espaço organizado tem o poder de nos inspirar e aumentar nossa produtividade. Por isso, pensar na decoração do home office é essencial. O portal Real Simple conversou com alguns especialistas que compartilharam dicas sobre como maximizar o home office.

A primeira recomendação é que você pense de forma estratégica na iluminação. “Uma maneira de dar brilho a um escritório em casa é renovar a iluminação”, explica a publicação. Diante disso, você pode apostar em lustres, abajures ou até mesmo em uma janela que permita luz natural.

Adicione verde

“Dizem que uma planta adorável ajuda a mantê-lo calmo e a limpar o ar – além de ser bonita também”, explica Niki Brantmark, autora e fundadora de My Scandinavian Home.

Toque artístico

“Preencha seu escritório com arte vibrante para energizar seu espaço e fazer você se sentir motivado”, recomenda Dabito, fundador e diretor criativo da Old Brand New.

O tapete ideal

“O tapete multicolorido traz outras cores que também realçam o pêssego e o verde. Mas você também pode fazer um tapete cinza neutro com esta combinação de cores. Mantenha os móveis simples e limpos para torná-los mais elegantes e, em seguida, adicione um pouco de folhagem verde para dar ao quarto alguma textura!”, ensina Joy Cho, fundadora e diretora de criação da Oh Joy!.

Misture o antigo e o novo

“Combinamos um lindo tapete antigo que o cliente já tinha (escondido em um ponto escuro em outro lugar da casa!) E um par de cadeiras vermelhas novas. A arte nas paredes é limitada a imagens em preto e branco para que a cor no espaço não se torne muito opressora. É uma sala tão confortável e bonita para trabalhar", comenta Melissa Mascara, Designer da Homepolish.

