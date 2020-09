Corte shaggy: o estilo perfeito para dar volume e movimento ao seu cabelo

Se você sente que é hora de fazer uma mudança no seu visual e está procurando um corte com volume, movimento e brilho extra, então o estilo shaggy é perfeito para você.

O corte shaggy

O corte shaggy é caracterizado por ser versátil: pode ser usado curto, médio e longo, e pode ser combinado com outros estilos, como o bob. Ou seja, ele não é definido pelo seu comprimento, mas pelas suas camadas muito definidas.

Ele pode ser perfeito para todos os tipos de rosto e pode ser usado com ou sem franja, tudo depende de seus gostos e do que você quer expressar com o seu look.

Quanto ao tipo de cabelo é muito mais recomendado para cabelos finos e lisos, pois proporciona volume e movimento.

O cabelo de corte de shaggy também é caracterizado por ser um corte casual e tem permanecido muito na moda este ano. Ele se tornou uma excelente escolha para experimentar no que resta de 2020.