5 espumantes até 60 reais que estão entre os preferidos dos brasileiros

O brasileiro consumiu no segundo trimestre do ano 2,81 litros de vinho per capita, um crescimento de 72% em relação ao primeiro trimestre. O número é considerado um recorde para a indústria que historicamente registrava consumo máximo de 2 litros per capita. Segundo a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), a comercialização somou 4,4 milhões de litros entre janeiro e abril de 2020, ante 3,2 milhões de litros do primeiro quadrimestre do ano passado.

Entre os mais procurados no mercado interno, estão os vinhos da categoria dos espumantes, bebida que se diferencia dos vinhos por ser elaborada a partir de duas fermentações alcoólicas que conferem borbulhas naturais, as famosas “bolinhas”.

Selecionamos 5 entre os espumantes mais vendidos do e-commerce brasileiro para você experimentar. Confira:

1. Espumante Prosecco Aurora 750ml – Compre a partir de R$ 39,50



2. Espumante Almadén Brut 750ml – Compre a partir de R$ 30,54



3. Espumante Chandon Passion Rose 750ml – Compre a partir de R$ 57,41

4. Espumante Mumm Cuvée Brut 750ml – Compre a partir de R$ 58,81



5. Espumante Salton Brut Salton 750ml – Compre a partir de R$ 39,50



(1) A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBA COM MODERAÇÃO.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.