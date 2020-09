WhatsApp para Android: atualização beta revela novos recursos

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma nova atualização, nesta semana, para o sistema operacional Android, elevando a versão para o número 20.2.200.3.

Como revelado pelo site WABetaInfo, no update já constam melhorias que serão liberadas em breve para os usuários. Confira os detalhes:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.3: what's new?

• New Catalogue shortcut under development.

• New Call shortcut under development.

• Add WhatsApp Doodles under development.https://t.co/c9jgwZkILl

NOTE: These features will be officially available in a future build. pic.twitter.com/7867xYApmP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2020