Tecnologia: Microsoft corrige 23 vulnerabilidades críticas no pacote de atualizações do mês de setembro

No pacote de atualizações de setembro, a Microsoft corrigiu um total de 129 vulnerabilidades descobertas recentemente em seus respectivos produtos.

Como revelado pela ESET, do total de falhas corrigidas, 23 foram classificadas como críticas, 105 como significativas e uma como moderada.

“Ao contrário do mês passado, no qual foram corrigidas duas vulnerabilidades zero-day que estavam sendo ativamente exploradas por cibercriminosos, nenhuma vulnerabilidade sob exploração foi registrada no pacote de setembro”, detalhou.

Outro fato relevante é que 32 das vulnerabilidades corrigidas são de execução remota de código e 20 delas foram classificadas como críticas. No caso do Microsoft SharePoint, 16 vulnerabilidades foram corrigidas no último pacote.

