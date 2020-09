Senac disponibiliza mais de 4 mil vagas em cursos gratuitos e online

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Tocantins (Senac-TO) está disponibilizando mais de 4 mil vagas em cursos gratuitos e online. Há oportunidade em diversas áreas, como negócios, moda, gastronomia, informática etc. Veja a relação completa no site.

Os interessados em participar dos cursos devem realizar matrícula no site do Senac ou entrar em contato por telefone. No ato da matrícula, será necessário entregar alguns documentos pessoais, como CPF, RG, comprovante de endereço, autodeclaração de renda.

LEIA TAMBÉM