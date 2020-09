Os signos do zodíaco que se atraem por parceiros que desafiam

Alguns signos do zodíaco se sentem ainda mais atraídos quando o pretendente os desafia de alguma forma. Confira quais são:

Áries

O ariano sente motivação na conquista e ainda mais paixão quando é desafiado, especialmente quando a outra pessoa possui características semelhantes as suas, como a intensidade, impulsividade e independência que constroem uma personalidade forte. Signos como Áries, Escorpião, Sagitário e Leão tendem a fazê-lo se sentir desta maneira.

Gêmeos

O geminiano se entusiasma e se aproxima ainda mais de alguém quando se sente desafiado intelectualmente. Sua curiosidade acaba se transformando em uma intensa atração que é motivada pela confiança que o outro carrega, especialmente se demonstra que sabe bem do que está falando e onde está metendo. Signos como Áries, Leão, Capricórnio e Aquário podem acabar se tornando interesses amorosos.

Câncer

O canceriano gosta de segurança, mas não pode evitar que seu coração seja surpreendido por aqueles que não têm medo de demonstrar quem são ou lidam com os sentimentos mais intensos dentro de si. Desta maneira, as personalidades fortes e que se destacam entre as outras pessoas o atraem, como os signos de Leão, Escorpião, Libra e Peixes.

Capricórnio

O capricorniano gosta de competir e acaba atraindo pessoas que o desafiem em muitos sentidos, inclusive a se conectar com sentimentos – algo que ele não costuma fazer tanto. Pessoas decididas e que se arriscam para fazer o que querem acabam chamando a sua atenção muito mais do que ele costuma demonstrar. Signos como Áries, Touro, Leão e Peixes são os que tendem a atraí-lo.

Aquário

O aquariano não é tradicional no amor e gosta de ser desafiado, pois pode se desinteressar quando tudo parece correspondido e tranquilo. Sua atração aumentará principalmente quando ele enxerga o outro como alguém de influência, carisma e boas ideias, características que podem destacá-lo entre os demais. Signos como Libra, Gêmeos, Leão e Sagitário podem ser vistos com outros olhos pelos aquarianos.