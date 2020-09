Imigração italiana no Brasil é tema de curso online gratuito

A história da imigração italiana no Brasil é tema de um novo curso online e gratuito que começa neste mês de setembro.

O ciclo de encontros se chama "Breve Storia del Brasile Italiano" ("Breve História do Brasil Italiano") e será ministrado pelo professor Emilio Franzina, pesquisador dos fluxos migratórios que ligaram os dois países.

O curso é promovido pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e "traça alguns dos momentos-chave da história da imigração italiana no Brasil".

"O curso abordará as questões da imigração rural, incluindo a questão da mão de obra italiana e do empreendedorismo agrícola em várias regiões do Brasil, mas também da presença profissional e industrial nos centros urbanos, particularmente no contexto do crescimento vertiginoso da cidade de São Paulo", diz o instituto.

As aulas também pretendem traçar um "panorama das transformações da imigração italiana durante o século 20, sempre com particular atenção ao contexto político e social em que os acontecimentos da interação entre a Itália e o Brasil se inserem de tempos em tempos".

O curso será realizado em italiano, em todas as quintas-feiras entre 17 de setembro e 8 de outubro, sempre às 17h. Os quatro encontros serão transmitidos ao vivo no canal do instituto no YouTube.

O professor Franzina lecionou história contemporânea na Universidade de Verona e é um dos diretores do Arquivo Histórico da Emigração Italiana, além de ter escrito diversos livros sobre o tema.