Game BTS Universe Story chega aos celulares no dia 24 de setembro

A Netmarble anunciou nesta semana que o novo jogo interativo baseado nos astros globais do BTS, BTS Universe Story, será lançado em 24 de setembro.

“O game de interação social permite que os jogadores participem diretamente na criação e desenvolvimento de histórias dentro do jogo, selecionando caminhos que levam a diferentes resultados".

"Com uma variedade de histórias baseadas no BTS Universe, o jogo disponibiliza um modo de criação, Story Creation, onde qualquer um consegue facilmente criar sua própria história usando as ferramentas in-game. Já o Story Playthrough permite escolher histórias existentes e moldá-las como preferir”, detalhou.

Além disso, o game possui um modo Collection, no qual os jogadores adquirem roupas e acessórios para estilizar os personagens do BTS Universe. Há também a possibilidade de capturar fotos em Realidade Aumentada com os seus personagens customizados.

Coincidindo com o anúncio da data de lançamento, o “BTS Daily Photo Card Event” oferece uma uma visão antecipada do BTS Universe Story. Disponível através do site oficial do jogo (https://btsuniversestory.netmarble.com) até 17 de setembro, o evento dá aos jogadores a oportunidades de adquirir cartões de fotografia com os personagens do BTS Universe.

Com informações da Netmarble

