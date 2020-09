Estas são as mudanças pelas quais seu corpo está passando por causa do uso da tecnologia

Quase sem perceber, nossos corpos são alterados pelo abuso da tecnologia. Sim: o seu telefone, computador e videogame afetam você. De acordo com o portal VIX, embora tenha facilitado nossas vidas, nossa saúde física e mental teve que pagar a conta.

As síndromes

Graças ao uso prolongado do celular, especialistas notaram que as síndromes dos dedos estão se tornando mais comuns. Elas consistem na inflamação dos tendões do polegar, que apresenta dores na base da mão — passando a precisar de anti-inflamatório e até mesmo de cirurgia, dependendo do caso.

No entanto, não é o único mal. Há também a síndrome do túnel do carpo, que se desenvolve pelo uso constante do mouse nos computadores, afetando o nervo médio da mão, causando dor, formigamento e dormência.

É muito semelhante à síndrome do túnel ulnar, que é causada por más posturas ao digitar no teclado do computador, embora também aconteça com jovens que passam muitas horas na frente dos videogames.

Outros problemas

Dores no pescoço também são comuns, assim como a síndrome visual do computador, que consiste em secura ou visão turva depois de ficar na frente de uma tela por horas.

Ao mesmo tempo, a audição sofre consideravelmente com o uso de aparelhos auditivos, que modificam a forma dos ouvidos e prejudicam a capacidade auditiva.

Isso sem contar os resultados de outras pesquisas que concluíram que a tecnologia pode ser cancerígena para os seres humanos, entre outras descobertas semelhantes, embora, naturalmente, todas essas doenças sejam evitáveis com o uso consciente dos dispositivos.